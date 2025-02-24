Количество погибших за три года гражданских киевлян назвал Кличко

Виталий Кличко (слева), фото: Виталий Кличко

https://racurs.ua/n204319-kolichestvo-pogibshih-za-tri-goda-grajdanskih-kievlyan-nazval-klichko.html

Ракурс

У Києві за час повномасштабного російського вторгнення загинули загалом 210 цивільних мешканців, серед них 11 дітей.

Про це сьогодні, 24 лютого, у третю річницю повномасштабної війни у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Також із 24 лютого 2022 року у Києві:

повітряна тривога пролунала 1 тис. 539 разів;

пошкоджені 1 тис. 239 житлових будинків, в також 194 заклади освіти, 41 заклад охорони здоров’я, 17 закладів соціальної сфери;

«Київська служба порятунку» здійснила 220 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці;

на місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 2 тис. 729 виїздів. Надали допомогу 1324 постраждалим, зокрема 101 дитині;

гуманітарний штаб столиці залучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів;

метро, як укриття, під час повітряних тривог у столиці приймало одночасно близько 70 тис. киян;

у місті висадили близько 22,5 тис. дерев;

одружилися 49 тис. 783 пар;

розлучилися 6 тис. 705 пар;

народилися 57 тис. 606 немовлят — 29 тис. 633 хлопчики та 27 тис. 973 дівчинки. Серед новонароджених 1 тис. 21 двійня та вісім трієнь.

Кличко зазначив, що на сьогодні в Києві зареєстровані майже 422,7 тис. внутрішньо переміщених осіб, серед яких — близько 68 ти. дітей. У перші місяці війни понад 8 тис. киян щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тис. продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньо переміщені особи та пенсіонери столиці.