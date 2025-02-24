Количество погибших за три года гражданских киевлян назвал Кличко

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Виталий Кличко (слева), фото: Виталий Кличко
Количество погибших за три года гражданских киевлян назвал Кличкоhttps://racurs.ua/n204319-kolichestvo-pogibshih-za-tri-goda-grajdanskih-kievlyan-nazval-klichko.htmlРакурс
У Києві за час повномасштабного російського вторгнення загинули загалом 210 цивільних мешканців, серед них 11 дітей.
Про це сьогодні, 24 лютого, у третю річницю повномасштабної війни у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Також із 24 лютого 2022 року у Києві:
- повітряна тривога пролунала 1 тис. 539 разів;
- пошкоджені 1 тис. 239 житлових будинків, в також 194 заклади освіти, 41 заклад охорони здоров’я, 17 закладів соціальної сфери;
- «Київська служба порятунку» здійснила 220 виїздів на ліквідацію наслідків ракетних обстрілів у столиці;
- на місця ракетних атак та атак дронами бригади «швидкої» здійснили 2 тис. 729 виїздів. Надали допомогу 1324 постраждалим, зокрема 101 дитині;
- гуманітарний штаб столиці залучив допомогу від понад 150 міжнародних партнерів;
- метро, як укриття, під час повітряних тривог у столиці приймало одночасно близько 70 тис. киян;
- у місті висадили близько 22,5 тис. дерев;
- одружилися 49 тис. 783 пар;
- розлучилися 6 тис. 705 пар;
- народилися 57 тис. 606 немовлят — 29 тис. 633 хлопчики та 27 тис. 973 дівчинки. Серед новонароджених 1 тис. 21 двійня та вісім трієнь.
Кличко зазначив, що на сьогодні в Києві зареєстровані майже 422,7 тис. внутрішньо переміщених осіб, серед яких — близько 68 ти. дітей. У перші місяці війни понад 8 тис. киян щоденно отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Майже 200 тис. продуктових наборів додатково від штабу отримали внутрішньо переміщені особи та пенсіонери столиці.