Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні «може закінчитися скоро — протягом декількох тижнів».

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

President Trump says he thinks the war in Ukraine «could end soon — within weeks."



«If we’re smart. If we’re not smart, it’ll keep going, and we’ll keep losing young, beautiful people that shouldn’t be dying — and we don’t want that.» pic.twitter.com/MdvjZFAqP3