Дональд Трамп, фото: GoodFon

https://racurs.ua/n204320-voyna-v-ukraine-mojet-zakonchitsya-za-neskolko-nedel-tramp.html

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Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні «може закінчитися скоро — протягом декількох тижнів».

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Якщо ми будемо розумними. Якщо ми не будемо розумними, вона продовжуватиметься, і ми продовжуватимемо втрачати молодих, красивих людей, які не повинні гинути — а ми цього не хочемо, — наголосив Трамп.

President Trump says he thinks the war in Ukraine «could end soon — within weeks."



«If we’re smart. If we’re not smart, it’ll keep going, and we’ll keep losing young, beautiful people that shouldn’t be dying — and we don’t want that.» pic.twitter.com/MdvjZFAqP3 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 24, 2025

У своїй соцмережі Truth Social Трамп сьогодні також повідомив, що сподівається, що дуже скоро буде підписана «життєво важлива» угода щодо рідкоземельних елементів з Україною.

Ця угода, яка є «Економічним партнерством», забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення, — заявив він.

Також Трамп повідомив, що веде «серйозні переговори з президентом росії володимиром путіним щодо закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку».