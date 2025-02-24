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Ракурс
Дональд Трамп, фото: GoodFon

Війна в Україні може закінчитися за «декілька тижнів» — Трамп

24 лют 2025, 21:04
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Президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні «може закінчитися скоро — протягом декількох тижнів».

Про це він заявив під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Якщо ми будемо розумними. Якщо ми не будемо розумними, вона продовжуватиметься, і ми продовжуватимемо втрачати молодих, красивих людей, які не повинні гинути — а ми цього не хочемо, — наголосив Трамп.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп сьогодні також повідомив, що сподівається, що дуже скоро буде підписана «життєво важлива» угода щодо рідкоземельних елементів з Україною.

Ця угода, яка є «Економічним партнерством», забезпечить американському народу повернення десятків мільярдів доларів та військового обладнання, надісланих в Україну, а також допоможе українській економіці зростати в міру того, як ця жорстока та дика війна наближається до завершення, — заявив він.

Також Трамп повідомив, що веде «серйозні переговори з президентом росії володимиром путіним щодо закінчення війни, а також великих угод з економічного розвитку».

Переговори проходять дуже добре! — додав він.

Джерело: Ракурс


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