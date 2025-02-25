ЕС предложил Украине собственное соглашение о полезных ископаемых. Фото:

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Європейський Союз запропонував Україні власну угоду щодо використання рідкісноземельних матеріалів.

Пропозиція європейців вигідніша за угоду, яку запропонували Сполучені Штати Америки. Так, угоду про критичні матеріали українським посадовцям запропонував єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне під час візиту до Києва. Він назвав її виграшною для обох сторін. Про це повідомило Politico.

За його словами, 21 із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, Україна може надати в рамках взаємовигідного партнерства.

Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати укладення взаємовигідної угоди, — заявив Сежурне.

Деталі європейської угоди наразі не відомі.

Нагадаємо, США запропонували Україні угоду щодо рідкісноземельних металів, яка передбачала створення фонду на 500 млрд дол. Американці хочуть отримати економічні та управлінські права в ньому, а доходи від продажу ресурсів використовувати як спосіб «відшкодування» допомоги.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що обсяг підтримки становив 100 млрд дол. і вона не може вважатися боргом. Запропонована президентом США Дональдом Трампом угода досі не підписана, тривають перемовини.

Джерело: Politico