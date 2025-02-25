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Украинские производители снизят цены еще более чем на 100 медпрепаратов
Украинские производители снизят цены еще более чем на 100 медпрепаратов (СПИСОК)https://racurs.ua/n204348-ukrainskie-proizvoditeli-snizyat-ceny-esche-bolee-chem-na-100-medpreparatov-spisok.htmlРакурс
Українські фармвиробники погодилися знизити ціни на ще понад 100 лікарських препаратів
Серед препаратів — знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи, повідомили 25 лютого у МОЗ.
Повний список доступний тут.
12 лютого за результатами засідання РНБО затверджено покроковий план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Зокрема, уряд вже запустив ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:
врегульовано націнки на усі лікарські засоби;
заборонено практику маркетингових платежів до того моменту, поки не буде запущено референтне ціноутворення на усі лікарські засоби, які реалізуються в країні та не встановлено чіткі правила цього процесу;
відновлені перевірки Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах.