Українські виробники знизять ціни ще на понад 100 медпрепаратів

https://racurs.ua/ua/n204348-ukrayinski-vyrobnyky-znyzyat-ciny-sche-na-ponad-100-medpreparativ-spysok.html

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Українські фармвиробники погодилися знизити ціни на ще понад 100 лікарських препаратів

Серед препаратів — знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи, повідомили 25 лютого у МОЗ.

Повний список доступний тут.

12 лютого за результатами засідання РНБО затверджено покроковий план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Зокрема, уряд вже запустив ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме: