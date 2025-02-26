В Украине снижается потребление электроэнергии

https://racurs.ua/n204357-potreblenie-elektroenergii-v-ukraine-snijaetsya-ukrenergo.html

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В Україні поступово знижується споживання електроенергії. Причиною цього стало відчутне потепління у кількох областях.

Водночас на Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення через мережеві обмеження внаслідок обстрілів. Про це сьогодні, 26 лютого, вранці повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що споживання електроенергії в останні дні демонструє тенденцію до зниження:

станом на 9.30 сьогоднішнього дня його рівень був на 1,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок 25 лютого;

вчора, 25 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% нижчим, ніж максимум попереднього дня — понеділка 24 лютого.

Втім, необхідність в ощадливому споживанні електроенергії ще зберігається.