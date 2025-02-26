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В Украине снижается потребление электроэнергии

Потребление электроэнергии в Украине снижается — Укрэнерго

26 фев 2025, 12:57
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В Україні поступово знижується споживання електроенергії. Причиною цього стало відчутне потепління у кількох областях.

Водночас на Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення через мережеві обмеження внаслідок обстрілів. Про це сьогодні, 26 лютого, вранці повідомила прес-служба «Укренерго».

Зазначається, що споживання електроенергії в останні дні демонструє тенденцію до зниження:

  • станом на 9.30 сьогоднішнього дня його рівень був на 1,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок 25 лютого;
  • вчора, 25 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% нижчим, ніж максимум попереднього дня — понеділка 24 лютого.

Втім, необхідність в ощадливому споживанні електроенергії ще зберігається.

Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16.00 до 19.00, — наголошують в «Укренерго».

Источник: Ракурс


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