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В Украине снижается потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии в Украине снижается — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n204357-potreblenie-elektroenergii-v-ukraine-snijaetsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні поступово знижується споживання електроенергії. Причиною цього стало відчутне потепління у кількох областях.
Водночас на Одещині та Дніпропетровщині обленерго вимушено застосовують відключення через мережеві обмеження внаслідок обстрілів. Про це сьогодні, 26 лютого, вранці повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що споживання електроенергії в останні дні демонструє тенденцію до зниження:
- станом на 9.30 сьогоднішнього дня його рівень був на 1,3% нижчим, ніж в цей же час попереднього дня — у вівторок 25 лютого;
- вчора, 25 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% нижчим, ніж максимум попереднього дня — понеділка 24 лютого.
Втім, необхідність в ощадливому споживанні електроенергії ще зберігається.
Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16.00 до 19.00, — наголошують в «Укренерго».