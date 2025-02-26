На Днепропетровщине враг атаковал энергетический объект ДТЭК

Рашисты атаковали энергетический объект на Днепропетровщине, фото: ДТЭК

https://racurs.ua/n204352-na-dnepropetrovschine-vrag-atakoval-energeticheskiy-obekt-dtek.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують здійснювати енергетичний терор проти України.

Сьогодні, 26 лютого, під час масованої атаки російські окупанти влучили в обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомила прес-служба компанії.

Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу, — наголосили у ДТЕК.

У ніч на сьогодні рашисти (із 19.00 вчорашнього дня 25 лютого) росіяни атакували Україну загалом177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00: