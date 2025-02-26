На Днепропетровщине враг атаковал энергетический объект ДТЭК

На Днепропетровщине враг атаковал энергетический объект ДТЭКhttps://racurs.ua/n204352-na-dnepropetrovschine-vrag-atakoval-energeticheskiy-obekt-dtek.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують здійснювати енергетичний терор проти України.
Сьогодні, 26 лютого, під час масованої атаки російські окупанти влучили в обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомила прес-служба компанії.
Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу, — наголосили у ДТЕК.
У ніч на сьогодні рашисти (із 19.00 вчорашнього дня 25 лютого) росіяни атакували Україну загалом177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 09.00:
- підтверджено збиття 110 ударних «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях;
- 66 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено (без негативних наслідків);
- внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.