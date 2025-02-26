Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Харькову, фото: Харьковская ОВА

В Харькове обломки дронов повредили университет и оперный театр (ФОТО, ВИДЕО)

26 фев 2025, 08:59
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, атакували дронами Харківщину.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що у Київському та Шевченківському районах Харкова зафіксували влучання:

  • о 00.10 внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» в проїжджу частину пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівля університету, оперного театру, кафе. Постраждалих немає;
  • о 00.25 внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» дев’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок виникла пожежа в квартирі на другому поверсі, частково пошкоджено стіну та скління будинку. Постраждали дві людини, отримали гостру реакцію на стрес. Врятували ще п’ятьох людей;
  • о 00.30 внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» в тротуар пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівлю кафе та контактну мережу тролейбуса. Без постраждалих.

Наслідки російського удару по Харкову, фото: Харківська ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров