Наслідки російського удару по Харкову, фото: Харківська ОВА

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, атакували дронами Харківщину.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що у Київському та Шевченківському районах Харкова зафіксували влучання: