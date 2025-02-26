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Ракурс
Наслідки російського удару по Харкову, фото: Харківська ОВА

У Харкові уламки дронів пошкодили університет та оперний театр (ФОТО, ВІДЕО)

26 лют 2025, 08:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, атакували дронами Харківщину.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що у Київському та Шевченківському районах Харкова зафіксували влучання:

  • о 00.10 внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» в проїжджу частину пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівля університету, оперного театру, кафе. Постраждалих немає;
  • о 00.25 внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» дев’ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок виникла пожежа в квартирі на другому поверсі, частково пошкоджено стіну та скління будинку. Постраждали дві людини, отримали гостру реакцію на стрес. Врятували ще п’ятьох людей;
  • о 00.30 внаслідок влучання уламків БПЛА «Герань» в тротуар пошкоджено скління багатоквартирного житлового будинку, будівлю кафе та контактну мережу тролейбуса. Без постраждалих.

Наслідки російського удару по Харкову, фото: Харківська ОВА

Джерело: Ракурс


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