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Наслідки російської повітряної атаки на Київщину, фото: ДСНС
Російські дрони атакували Київщину — загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204349-rosiyski-drony-atakuvaly-kyyivschynu-zagynula-ludyna-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, атакували дронами Київщину.
Ворожа атака спричинила пожежі, руйнування та жертви. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Київської ОВА.
Зафіксовані такі наслідки:
- у Крюківщині уламки БПЛА спричинили пожежу в приватному будинку (200 кв. м). Вогонь загасили о 01.54. На місці виявлено тіло загиблої жінки;
- у Бучі уламки дрона підпалили авто — один знищено, ще вісім пошкоджені. Також пошкоджено п’ять будинків, два гаражі та вікна багатоповерхівки.
Також двоє людей постраждали:
- жінка 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови госпіталізована до місцевої лікарні;
- чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті. Не госпіталізований.
Обом постраждалим надана необхідна медична допомога.
На місцях працюють екстрені служби.