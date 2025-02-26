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Последствия российской воздушной атаки в Киевскую область, фото: ГСЧС

Российские дроны атаковали Киевщину — погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)

26 фев 2025, 08:23
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, атакували дронами Київщину.

Ворожа атака спричинила пожежі, руйнування та жертви. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Київської ОВА.

Зафіксовані такі наслідки:

  • у Крюківщині уламки БПЛА спричинили пожежу в приватному будинку (200 кв. м). Вогонь загасили о 01.54. На місці виявлено тіло загиблої жінки;
  • у Бучі уламки дрона підпалили авто — один знищено, ще вісім пошкоджені. Також пошкоджено п’ять будинків, два гаражі та вікна багатоповерхівки.

Також двоє людей постраждали:

  • жінка 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови госпіталізована до місцевої лікарні;
  • чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті. Не госпіталізований.

Обом постраждалим надана необхідна медична допомога.

На місцях працюють екстрені служби.

Наслідки російської повітряної атаки на Київщину, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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