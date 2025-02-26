Последствия российской воздушной атаки в Киевскую область, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n204349-rossiyskie-drony-atakovali-kievschinu-pogib-chelovek-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 лютого, атакували дронами Київщину.

Ворожа атака спричинила пожежі, руйнування та жертви. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Київської ОВА.

Зафіксовані такі наслідки:

у Крюківщині уламки БПЛА спричинили пожежу в приватному будинку (200 кв. м). Вогонь загасили о 01.54. На місці виявлено тіло загиблої жінки;

у Бучі уламки дрона підпалили авто — один знищено, ще вісім пошкоджені. Також пошкоджено п’ять будинків, два гаражі та вікна багатоповерхівки.

Також двоє людей постраждали:

жінка 2005 року народження з раною потиличної ділянки голови госпіталізована до місцевої лікарні;

чоловік 1981 року народження отримав рану правої кисті. Не госпіталізований.

Обом постраждалим надана необхідна медична допомога.

На місцях працюють екстрені служби.