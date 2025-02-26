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Ракурс
Рашисти атакували енергетичний об’єкт на Дніпропетровщині, фото: ДТЕК

На Дніпропетровщині ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК

26 лют 2025, 10:01
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Російські загарбники продовжують здійснювати енергетичний терор проти України.

Сьогодні, 26 лютого, під час масованої атаки російські окупанти влучили в обʼєкт ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомила прес-служба компанії.

Енергетики докладають всіх можливих зусиль, щоб якнайшвидше відновити його роботу, — наголосили у ДТЕК.

У ніч на сьогодні рашисти (із 19.00 вчорашнього дня 25 лютого) росіяни атакували Україну загалом177 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00:

  • підтверджено збиття 110 ударних «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях;
  • 66 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено (без негативних наслідків);
  • внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

Джерело: Ракурс


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