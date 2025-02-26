Володимир Зеленський та Дональд Трамп, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n204351-zelenskyy-prybude-u-ssha-dlya-pidpysannya-ugody-pro-kopalyny-tramp.html

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Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 28 лютого, може прибути у США для підписання угоди про корисні копалини.

Про це під час розмови із журналістами заявив президент США Дональд Трамп, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці кореспондент видання «Голос Америки» Остап Ярош.

Так, я чув, що він приїде у пʼятницю. Якщо він хоче, мені це підходить. Він хотів би підписати її зі мною, — зазначив Трамп.

Трамп зауважив, що розуміє, що це «дуже велика угода»:

Вона може бути на трильйон, може бути на будь-яку суму, але це рідкісноземельні мінерали та інші речі.

І дивіться, ми витрачаємо сотні мільярдів на те, що Україна та росія воюють. … Ми витратили $350 млрд, і хочемо їх повернути. Тож американські платники податків отримають свої гроші назад, — додав Трамп.

На питання, що Україна отримає за цією угодою взамін, Трамп відповів:

350 млрд дол., багато військової техніки, право воювати далі, і першочергово — право воювати.

Ярош зазначає, що з контексту всієї розмови виглядає, що Трамп тут говорить про попередню підтримку України. До і після цього він кілька разів повторив, що хоче повернути 350 млрд доларів американським платникам податків.

Зокрема, Трамп завив, що Європа надали Україні допомоги на 100 млрд дол., а той час як США на 350 млрд і додав, що це «несправедливо».

Україна дуже смілива, вони хороші солдати. Але без США, наших грошей і військового обладнання ця війна закінчилася б за дуже короткий проміжок часу. Взагалі, пам’ятаєте знамениті «Джавеліни»? Це був я. Це був не Обама, не Байден, не хтось інший. Це був я, — заявив Трамп.

Відповідаючи на питання, як довго Україна буде забезпечена обладнанням та боєприпасами, Трамп заявив:

Це може тривати деякий час, можливо, поки ми не досягнемо угоди з росією. Нам треба домовитися з росією, інакше — це буде продовжуватися. … Але тепер ми повернемо наші гроші в тому чи іншому вигляді.

На думку Трампа, за військову підтримку України в майбутньому у межах мирної угоди має відповідати здебільшого Європа.

Трамп також зазначив, що «хотів би також купити корисні копалини на російській землі»:

Вони теж мають дуже хороші рідкісноземельні мінерали. Це також чудово для росії, тому що ми могли б укладати угоди. У них дуже цінні землі, які не використовуються, тому щось подібне може статися.

Водночас президент США додав, що санкції з росії наразі не знімають.