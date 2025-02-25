Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги, пише Financial Times

https://racurs.ua/ua/n204346-ukrayina-pogodylasya-na-ugodu-z-ssha-pro-vydobutok-korysnyh-kopalyn-pislya-togo-yak-vashyngton.html

Ракурс

Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги, пише Financial Times.

Зокрема, знята вимога про «повернення» 500 млрд дол. Сполученим Штатам. Угода передбачає створення фонду, до якого Україна відраховуватиме 50% доходів від «майбутньої монетизації» корисних копалин і супутньої логістики.

Натомість з угоди виключили корисні копалини, які вже надходять до української держбюджету, йдеться про діяльність «Нафтогазу» та «Укрнафти».

Водночас у документі немає будь-яких згадок про гарантії безпеки з боку США, воно обговорюватиметься окремо, імовірно, на зустрічі президентів.

Українські чиновники заявили, що угода була схвалена міністрами, і висловили надію, що Зеленський найближчими тижнями відвідає Білий дім для церемонії її підписання з Трампом, додали у FT.

Угода про українські критично важливі матеріали може бути підписана вже незабаром, кажуть, як у Вашингтоні, так і в Києві.

Раніше президент США Дональд Трамп назвав домовленість «життєво важливою».

В Білому домі очікують, що Україна та США підпишуть угоду про українські мінерали вже цього тижня. Про це заявив спецпредставник США з питань Близького сходу Стів Віткофф.

Команди України та США — на кінцевих стадіях перемовин щодо угоди з мінералів, — написала в Х міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

В неділю президент України Володимир Зеленський прокоментував угоду, сказавши, що хотів би обговорити її з Дональдом Трампом.

Деталі проєкту домовленості поки невідомі.