Российский дрон ударил по дому в Киевской области — погибли журналистка и врач-онколог

В результате удара российского дрона погибли супруги на Киевщине, фото: ГСЧС

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Російські загарбники під час повітряної атаки в ніч на сьогодні, 26 лютого, вдарили безпілотником по житловому будинку під Києвом.

На місці трагедії загинуло подружжя — відомий хірург та телевізійниця, повідомляє ТСН.

За словами сусідів, дрон влетів у спальню, де ймовірно було подружжя. Сусіди розповідають, що намагались врятувати людей, проте вогонь швидко поширювався.

В «Укрінформі» вже повідомили, що загибла — журналістка видання Тетяна Кулик, авторка і ведуча проекту «Нація непереможних».

Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі повідомив, що другий загиблих хірург-онколог Павло Іванчов.

Про загибель Іванчова також повідомляє прес-служба Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, де він був завідувачем кафедри хірургії.

Іванчов — співавтор близько двох сотень наукових праць, надрукованих у вітчизняних та закордонних виданнях, 21 патента України на винахід, двох свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, підручника, наукового посібника та монографії.

Джерело: ТСН, «Укрінформ», Андрій Цаплієнко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця