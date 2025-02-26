На ВОТ после трех лет разграблений запрещают сбор металлолома

Оккупанты решили запретить сбор металлолома

https://racurs.ua/n204358-na-vot-posle-treh-let-razgrableniy-zapreschaut-sbor-metalloloma.html

Ракурс

Російські загарбники після трьох років розграбувань планують заборонити на прифронтових територіях ТОТ Луганщини збір та вивезення металобрухту.

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Зазначається, що, починаючи з весни-літа 2022 року, у захоплених у той час містах регіону окупанти вирізали на металобрухт все, що заманеться — від об'єктів критичної інфраструктури до промисловості.

Але от по завершенні майже трьох років, коли нічого цінного не залишилося, у так званій «лнр» вирішили офіційно заборонити на прифронтових територіях збір, прийом та вивезення брухту та відходів кольорових та чорних металів, — розповіли в ОВА.

За інформацією ОВА, заборона стосується Сіверськодонецька, Рубіжного, Лисичанська, Сватового, Кремінної, Троїцького та прилеглих сіл і селищ. До переліку також увійшов окупований у 2014 році Сокологірськ.