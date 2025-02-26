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Ракурс
Окупанти вирішили заборонити збір металобрухту

На ТОТ після трьох років розграбувань забороняють збір металобрухту

26 лют 2025, 13:24
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Російські загарбники після трьох років розграбувань планують заборонити на прифронтових територіях ТОТ Луганщини збір та вивезення металобрухту.

Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Зазначається, що, починаючи з весни-літа 2022 року, у захоплених у той час містах регіону окупанти вирізали на металобрухт все, що заманеться — від об'єктів критичної інфраструктури до промисловості.

Але от по завершенні майже трьох років, коли нічого цінного не залишилося, у так званій «лнр» вирішили офіційно заборонити на прифронтових територіях збір, прийом та вивезення брухту та відходів кольорових та чорних металів, — розповіли в ОВА.

За інформацією ОВА, заборона стосується Сіверськодонецька, Рубіжного, Лисичанська, Сватового, Кремінної, Троїцького та прилеглих сіл і селищ. До переліку також увійшов окупований у 2014 році Сокологірськ.

Також обмежено реєстрацію юридичних осіб, які мали бажання впроваджувати там відповідну діяльність, — додали в ОВА.

Джерело: Ракурс


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