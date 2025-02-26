Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского авиаудара по Константиновке, фото: Вадим Филашкин

Рашисты сбросили КАБы на Константиновку — пятеро погибших (ФОТО)

26 фев 2025, 14:10
999

У Костянтинівці на Донеччині щонайменше п’ятеро людей загинули та ще восьмеро поранені внаслідок ударів ворога.

Про це сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією — 3 штуки, — розповів він.

Філашкін наголошує, що останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими.

Залишатися у місті небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно! — закликає він місцевих жителів.

Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці, фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, раніше сьогодні ДСНС повідомляли, що окупанти завдали удару по житлових районах Костянтинівки, спричинивши пожежу на плащі 90 кв. м.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров