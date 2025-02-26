Наслідки російського авіаудару по Костянтинівці, фото: Вадим Філшкін

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У Костянтинівці на Донеччині щонайменше п’ятеро людей загинули та ще восьмеро поранені внаслідок ударів ворога.

Про це сьогодні, 26 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією — 3 штуки, — розповів він.

Філашкін наголошує, що останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими.

Залишатися у місті небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно! — закликає він місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше сьогодні ДСНС повідомляли, що окупанти завдали удару по житлових районах Костянтинівки, спричинивши пожежу на плащі 90 кв. м.