Полезные ископаемые Украины. Фото:

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Текст проекту угоди між США та Україною про видобуток корисних копалин з’явився у мережі.

Угода буде укладена у міжурядовому форматі. Не передбачена ратифікація договору парламе6нтами країн. Документ складатиметься із 11 пунктів. Юридично Україна зобов’язується розпочати переговори щодо більш детальної угоди, яка передбачатиме створення «Інвестиційного фонду відновлення». Про це 26 лютого повідомила «Європейська правда».

У тексті угоди відсутні гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. Однак там вказується, що США «підтримують зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру». І Київ, і Вашингтон мають намір визначити кроки, необхідні для захисту взаємних інвестицій.

В угоді прописано, що управління Фондом відновлення здійснюватиметься спільно представниками України та США. Українська сторона вноситиме до Фонду 50% усіх надходжень, отриманих від майбутньої монетизації природно-ресурсних активів. При цьому сюди не включені джерела надходжень, які вже входять до складу українського бюджету.

Домовленість передбачає, що учасники не зможуть в односторонньому порядку продавати, передавати чи іншим чином прямо чи опосередковано відчужувати якусь частину своєї частки у Фонді.

США повинні будуть підтримувати довгострокові фінансові зобов’язання «з розвитку стабільної та економічно успішної України».

Угоду, яку оприлюднили в ЗМІ, повинні будуть підписати міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, остаточний варіант угоди щодо рідкісних копалин між Україною та США фактично доопрацьований і Кабмін розгляне документ під назвою «Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України» сьогодні, 26 лютого.

Однак підпишуть документ представники Києва лише після того, як президент України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки для української держави.

Джерело: «Європейська правда»