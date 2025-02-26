Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль у Telegram

https://racurs.ua/ua/n204362-shmygal-zrobyv-vajlyve-utochnennya-pro-ugodu-z-ssha-schodo-kopalyn.html

Ракурс

Остаточний варіант угоди щодо рідкісних копалин між Україною та США фактично доопрацьований.

Кабінет міністрів України розгляне документ під назвою «Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України» сьогодні, 26 лютого. На засіданні уряду також уповноважать міністрів для подальшого підписання угоди. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, це фактично попередній договір, який матиме юридичну силу. Угода передбачає створення інвестиційного фонду для відновлення України, яким Україна та Сполучені Штати спільно керуватимуть та наповнюватимуть.

Однак підпишуть документ представники Києва лише після того, як президент України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки для української держави. Підписання угоди не розглядатиметься окремо від гарантій безпеки для України.

У преамбулі угоди дуже чітко зазначено, що, беручи до уваги бажання американського народу інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну й безпечну державу, це є початком угоди. Я прямо цитую текст, і це важливо для нас, щоб зрозуміти, з якою метою її укладено. Безпековий характер цієї угоди — це пріоритет номер один для нашої країни, уряду та президента, — наголосив прем'єр.

Нагадаємо, напередодні видання FinancialTimesпоінформувало, що Україна погодилася на угоду з США про видобуток корисних копалин після того, як Вашингтон зняв найжорсткіші вимоги. Зокрема, знята вимога про «повернення» 500 млрд дол. Сполученим Штатам. Угода передбачає створення фонду, до якого Україна відраховуватиме 50% доходів від «майбутньої монетизації» корисних копалин і супутньої логістики.

Натомість з угоди виключили корисні копалини, які вже надходять до української держбюджету, йдеться про діяльність «Нафтогазу» та «Укрнафти».