FPV-дроны «Мести» сожгли три танка. Фото: Генштаб

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Сили оборони України продовжують завдавати військових втрат російським окупантам.

Зокрема, на Краматорському напрямку загарбники упродовж тижня втратили чималу кількість техніки. По ворогах професійно відпрацювали оператори FPV-дронів комендатури швидкого реагування «Фенікс» бригади «Помста». Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 26 лютого повідомило у Telegram.

Зазначається, що за тиждень на цій ділянці фронту були знищені три танки, гармата, військова вантажівка з боєкомплектом, бензовоз, сім одиниць автотранспорту, ретранслятор та мотоблок. Крім того, у повітрі був знешкоджений дрон окупантів Mavic.

В ОСУВ «Хортиця» наголосили, що оператори ударних дронів ведуть безперервний контроль над позиціями росіян, завдаючи точкових ударів по будь-якій ворожій цілі, що з’являється у полі зору.

Нагадаємо, 26 лютого оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили близько взводу російських військових під час нальоту на промисловий комплекс на Донецькому напрямку.