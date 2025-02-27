Есть тенденция истощения россиян, - ОСУВ «Хортица» о ситуации возле Покровска

https://racurs.ua/n204389-est-tendenciya-istoscheniya-rossiyan-osuv-hortica-o-situacii-vozle-pokrovska.html

Ракурс

Спостерігається тенденція виснаження росіян — так в ОСУВ «Хортиця» описали ситуацію біля Покровська.

Військові рф «зав'язли» під Покровськом, а наступ з півдня, як і спроба обійти місто із заходу, зазнає невдачі, розповів 27 лютого в етері «Радіо Свобода» речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

Спостерігається певна тенденція виснаження росіян. Я не кажу, що українці мають якесь друге, третє, сто п’ятсоте дихання… Але у росіян справді почало спостерігатися певне фізичне, моральне, матеріальне виснаження. Це є, це помітно, — зазначив він.

Таку ситуацію він пов’язує насамперед з ефективними діями українських підрозділів БпЛА, а також зі співпрацює їх з піхотою.

Також, каже Трегубов, на тлі початку переговорного процесу росії зі США у зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» спостерігають зменшення мотивації солдатів рф воювати, бо «вони відчувають, що у повітрі повис такий аромат „договорнячка“».

Раніше на Покровському напрямку, що в Донецькій області, Сили оборони взяли під контроль населений пункт Котлине.

Про це вранці в середу, 26 лютого, повідомляли в ОСУВ «Хортиця».

У ході штурмових дій українські десантники зачистили село Котлине, що під Покровськом. Зайняття цього села дозволило б окупантам вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на його захоплення у свій час ворог кинув значні сили.

Десантники спільно з суміжними підрозділами Сил оборони не дозволили загарбникам закріпитися у Котлиному та вибили окупантів за межі села", — сказано по повідомленні пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ.

За цими даними, в результаті спільних дій було знищено ворожий БТР, 12 одиниць автомобільної техніки, вбито 275 російських військових, 203 — поранено.

Українські захисники тримають оборону, наносять загарбникам значних втрат в живій силі та техніці, знищуючи переважаючі сили ворога, який намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Вживаються всі заходи для недопущення погіршення тактичного положення, — додали в ОСУВ «Хортиця», поширивши відео 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

У відео десантників на «Суспільному Донбас» ідеться про те, що російським військам у січні вдалося відсунути українських військових. На той момент у цьому районі діяли 130-та, 15-та та 1-ша Слов’янська бригада ЗС РФ, розказав речник 25 ОПДБр Сергій Окішев. Окупаційна армія мала намір вийти на трасу Покровськ — Дніпро, що за 6 кілометрів від селища, та накопичували там сили.