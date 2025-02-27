Суд окончательно установил, что национализация ПриватБанка является правомочной

https://racurs.ua/n204393-verhovnyy-sud-postavil-tochku-po-delu-o-vozvraschenii-privatbanka-kolomoyskomu.html

Ракурс

Верховний суд підтвердив неможливість повернення державного «ПриватБанку» його колишнім власникам, зокрема, олігарху Ігорю Коломойському.

Вказується, що 26 лютого суд не задовольнив касаційну скаргу Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження з оскарження її націоналізації.

У «ПриватБанку» нагадали, що розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року.

Таким чином суд захистив інтереси держави, як інвестора, яка за рахунок докапіталізації ПриватБанку запобігла краху фінансової системи України. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року, — ідеться в офіційному повідомленні фінустанови.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

У 2019 році Окружний адмінсуд Києва визнав рішення щодо націоналізації незаконними.

У 2023 році апеляційний суд скасував це судове рішення.

Ігорю Коломойському раніше належало 41,6% акції ПриватБанку.

Після рішення касації у Верховному суді ПриватБанк залишається у державній власності. Справу закрили, що унеможливлює повернення акцій банку колишнім власникам.

У листопаді 2024 року суд остаточно закрив справу за позовом Коломойського та компанії Triantal Investments LTD. А у листопаді 2023 року провадження закрили у справі за позовом Геннадія Боголюбова.