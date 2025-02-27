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Суд окончательно установил, что национализация ПриватБанка является правомочной
Верховный суд поставил точку по делу о возвращении «ПриватБанка» Коломойскомуhttps://racurs.ua/n204393-verhovnyy-sud-postavil-tochku-po-delu-o-vozvraschenii-privatbanka-kolomoyskomu.htmlРакурс
Верховний суд підтвердив неможливість повернення державного «ПриватБанку» його колишнім власникам, зокрема, олігарху Ігорю Коломойському.
Вказується, що 26 лютого суд не задовольнив касаційну скаргу Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження з оскарження її націоналізації.
У «ПриватБанку» нагадали, що розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року.
Таким чином суд захистив інтереси держави, як інвестора, яка за рахунок докапіталізації ПриватБанку запобігла краху фінансової системи України. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року, — ідеться в офіційному повідомленні фінустанови.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
У 2019 році Окружний адмінсуд Києва визнав рішення щодо націоналізації незаконними.
У 2023 році апеляційний суд скасував це судове рішення.
Ігорю Коломойському раніше належало 41,6% акції ПриватБанку.
Після рішення касації у Верховному суді ПриватБанк залишається у державній власності. Справу закрили, що унеможливлює повернення акцій банку колишнім власникам.
У листопаді 2024 року суд остаточно закрив справу за позовом Коломойського та компанії Triantal Investments LTD. А у листопаді 2023 року провадження закрили у справі за позовом Геннадія Боголюбова.