Верховний суд поставив крапку у справі про повернення «ПриватБанку» Коломойському

https://racurs.ua/ua/n204393-verhovnyy-sud-postavyv-krapku-u-spravi-pro-povernennya-pryvatbanku-kolomoyskomu.html

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Верховний суд підтвердив неможливість повернення державного «ПриватБанку» його колишнім власникам, зокрема, олігарху Ігорю Коломойському.

Вказується, що 26 лютого суд не задовольнив касаційну скаргу Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження з оскарження її націоналізації.

У «ПриватБанку» нагадали, що розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року.

Таким чином суд захистив інтереси держави, як інвестора, яка за рахунок докапіталізації ПриватБанку запобігла краху фінансової системи України. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року, — ідеться в офіційному повідомленні фінустанови.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

У 2019 році Окружний адмінсуд Києва визнав рішення щодо націоналізації незаконними.

У 2023 році апеляційний суд скасував це судове рішення.