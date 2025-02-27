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Верховний суд поставив крапку у справі про повернення «ПриватБанку» Коломойському
Верховний суд поставив крапку у справі про повернення «ПриватБанку» Коломойськомуhttps://racurs.ua/ua/n204393-verhovnyy-sud-postavyv-krapku-u-spravi-pro-povernennya-pryvatbanku-kolomoyskomu.htmlРакурс
Верховний суд підтвердив неможливість повернення державного «ПриватБанку» його колишнім власникам, зокрема, олігарху Ігорю Коломойському.
Вказується, що 26 лютого суд не задовольнив касаційну скаргу Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження з оскарження її націоналізації.
У «ПриватБанку» нагадали, що розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року.
Таким чином суд захистив інтереси держави, як інвестора, яка за рахунок докапіталізації ПриватБанку запобігла краху фінансової системи України. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року, — ідеться в офіційному повідомленні фінустанови.
Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.
У 2019 році Окружний адмінсуд Києва визнав рішення щодо націоналізації незаконними.
У 2023 році апеляційний суд скасував це судове рішення.