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Ракурс
Верховний суд поставив крапку у справі про повернення «ПриватБанку» Коломойському

Верховний суд поставив крапку у справі про повернення «ПриватБанку» Коломойському

27 лют 2025, 13:07
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Верховний суд підтвердив неможливість повернення державного «ПриватБанку» його колишнім власникам, зокрема, олігарху Ігорю Коломойському.

Вказується, що 26 лютого суд не задовольнив касаційну скаргу Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження з оскарження її націоналізації.

У «ПриватБанку» нагадали, що розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року.

Таким чином суд захистив інтереси держави, як інвестора, яка за рахунок докапіталізації ПриватБанку запобігла краху фінансової системи України. Розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав з 2017 року, — ідеться в офіційному повідомленні фінустанови.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

У 2019 році Окружний адмінсуд Києва визнав рішення щодо націоналізації незаконними.

У 2023 році апеляційний суд скасував це судове рішення.

Джерело: Ракурс


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