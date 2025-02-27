Сотни пожаров произошли в экосистемах Украины в сутки, фото: ГСЧС

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В Україні за минулу добу сталися майже 450 пожеж в екосистемах.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Майже 450 пожеж за минулу добу в екосистемах! Понад 228 га української землі перетворилися на згарище… Під загрозою будинки, тварини, а головне — життя людей! — зазначили у відомстві.

У ДСНС наголошують, що така велика кількість пожеж в екосистемах спостерігається попри те, що зараз ще зима.

Якщо вже зараз горить так масштабно, то що буде навесні, коли люди почнуть проводити толоки? — наголошують у відомстві.

Рятувальники нагадують: спалення сухостою це злочин, за який передбачається штраф від 3 тис. 60 до 6 тис. 120 грн, а в разі масштабних наслідків — кримінальна відповідальність.