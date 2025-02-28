Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

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Візит президента України Володимира Зеленського до США відбудеться сьогодні, 28 лютого.

Перед відвідинами Білого дому глава держави поспілкується з американськими сенаторами. Зустріч пройде у готелі, журналістів на захід не запрошували. Графік зустрічей українського президента в Сполучених Штатах наводить Oboz. ua.

Офіційна церемонія зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом відбудеться близько 17:00 за Києвом у лобі Західного крила Білого дому. Тоді ж запланований розпис у Книзі почесних гостей, який відбудеться у кімнаті Рузвельта.

Очікується, що на початку зустрічі президенти зроблять короткі заяви для медіа. А потім вже триватимуть переговори в Овальном кабінеті. Після спільного ланчу Зеленський і Трамп у Східному крилі Білого дому візьмуть участь у церемонії підписання двосторонньої угоди про корисні копалини.

До журналістів Трамп та Зеленський вийдуть близько 19.00. Глава держави зроблять заяви та поспілкуються зі ЗМІ.

Також під свого візиту до Вашингтона Зеленський виступить в Інституті Хадсона, де відбудеться спілкування у форматі «запитання-відповідь». Захід запланований з 22.00 до 23.00 за київським часом.

Насамкінець президент відвідає Український дім та зустрінеться з представниками української громади.

Нагадаємо, президент США Дональда Трамп та президент України Володимир Зеленський зустрінуться у Сполучених Штатах 28 лютого, щоб підписати угоду про рідкісноземельні українські корисні копалини.

Джерело: Oboz. ua