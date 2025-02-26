Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона. Фото:

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Президент України Володимир Зеленський наприкінці тижня відвідає Сполучені Штати Америки.

Візит Зеленського до Вашингтону вже підтверджено й він запланований на п’ятницю, 28 лютого. Під час цього візиту буде підписана угоду про рідкісноземельні корисні копалини. Це буде «дуже велика угода». Про це президент США Дональд Трамп заявив 26 лютого під час прес-конференції.

Ми добре просуваємося з росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п’ятницю, це підтверджено. І ми збираємося підписати угоду, яка буде дуже великою угодою. Я сподіваюся, ми повернемо всі вкладені гроші і заробимо ще більше, — зазначив американський лідер.

Також Трамп вважає, що вдасться досягти «більш важливої угоди» з росією та Україною, яка «припинить вбивства людей, молодих російських, українських солдатів та інших людей».

Президент США заявив, що «не збирається давати надто багато гарантій безпеки Україні, але попросить Європу зробити це». Наголосив, що Штати будуть «дійсно співпрацювати з Україною, нам дуже потрібні рідкоземельні елементи».

Для України ця угода теж дуже хороша, це автоматична безпека. Там ніхто не буде «чіплятися до наших людей», — наголосив він.

Угоду про корисні копалини з США вже схвалив Кабінет міністрів України. Як повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, угода матиме шість ключових позицій:

Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн. українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому. Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів. США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України. зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців. в угоді враховані наші зобов’язання в межах євроінтеграційного процесу. Тобто жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, остаточний варіант угоди щодо рідкісних копалин між Україною та США фактично доопрацьований, але підписаний він буде лише після того, як президент України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки для української держави.

ЗМІ інформували, що з угоди про корисні копалини зняли вимогу про «повернення» 500 млрд дол. Сполученим Штатам. Угода передбачає створення фонду, до якого Україна відраховуватиме 50% доходів від «майбутньої монетизації» корисних копалин і супутньої логістики.

Також з угоди виключили корисні копалини, які вже надходять до української держбюджету, йдеться про діяльність «Нафтогазу» та «Укрнафти».