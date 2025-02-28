Бои в Сумской области - россиян отбросили за границу, говорят в Генштабе

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Росіяни перетнули кордон Сумщини біля села Новеньке, але українські війська відкинули їх на територію рф.

Бої в цьому районі тривають, заявив 28 лютого «Інтерфаксу» речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Сили оборони вживають заходів, аби росіяни не перерізали українську логістику.

Український аналітичний проєкт DeepState позначив, що Новеньке опинилось у сірій зоні.

Про те, що російські військові нібито перейшли кордон у Курській області, воєнний злочинець владімір путін заявляв ще 19 лютого. Прикордонна служба України цього не підтвердила.

Просування в цьому напрямку може загрожувати основній артерії постачання українського угруповання в Курській області — дорозі з української Юнаківки в російську Суджу.

Нагадаємо, про спроби росіян штурмувати піхотними групами вздовж лінії кордону в районі Новенького казали і в Центрі протидіє дезінформації.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко пише, що мета росіян — спробувати зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджі (Курська область, рф), і спробувати вплинути на нашу логістику.

Але цей задум відомий, заходи по його зриву вживаються Силами оборони. Поблизу Новенького ворог проводить піхотні штурмові дії протягом кількох днів, наразі ситуація носить локальних характер боїв у прикордонні. Те, що росіяни розганяють цю ситуацію як ледь не початок наступу на Суми — це пропагандистська робота, оскільки ні сил, ні засобів для цього в них нема. Так вже було перед Курською операцією, коли «кадирівці» розповідали, що захопили село Рижівка на Сумщині і це виявилося брехнею. Щоб щось захопити необхідно закріпитися і підтягнути резерви, — додає він.

Коваленко нагадує, що російські ДРГ регулярно діють у прикордонні Сумщини. Їх знищують на території України, а часом — прямо на території рф.