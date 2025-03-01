Армия рф в ночь на 1 марта запустила по Украине 154 дрона. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія у ніч на 1 березня завдала масованого удару дронами по Україні.

Починаючи з 19.20 28 лютого росіяни запустили з чотирьох напрямків 154-ма ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів. Дрони стартували з Орла, Брянська, Курська, Міллєрово й Приморсько-Ахтарська у російській федерації. Про це Повітряні сили Збройних сил України 1 березня повідомили у Telegram.

До відбиття атаки дронів залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Захисникам неба вдалося збити 103-х ворожі безпілотники у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях. Ще 51 БпЛА був локаційно втрачений.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

Зокрема, в Одеській області, як поінформувала Державна служба з надзвичайних ситуацій, внаслідок дронової атаки одна людина загинула, а ще три — постраждали. Обстріл призвів до пожежі в одноповерховому будинку. Також горіли вантажні та легкові автомобілі на території одного з підприємств.

Нагадаємо, Харків у ніч проти 1 березня зазнало масованої повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Влучання були зафіксовані у трьох районах, зокрема на території лікарні. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, серед них — дитина.