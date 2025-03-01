Росіяни масовано атакували Харків. Фото: ДСНС

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Ракурс

Харків у ніч на 1 березня перебував під масованим ударом — росіяни атакували місто безпілотниками.

Загалом по обласному центру цієї ночі окупанти вдарили дев’ятьма дронами-камікадзе типу «Шахед». Унаслідок обстрілів постраждали семеро людей, які отримали поранення склом та гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих — дитина. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов та Харківська обласна військова адміністрація повідомили у Telegram.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що російські війська атакували Київський, Шевченківський та Новобаварський райони Харкова, а також по Харківський район області. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, торговельний центр, магазини, автозаправна станція, автосалон та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Постраждала й будівля пожежно-рятувального підрозділу — там вибиті вікна, двері та ворота.

Один із безпілотників влучив у триповерхову будівлю лікарні, там виникла пожежа. Рятувальники, поліцейські, медики й волонтери спільними зусиллями евакуювали 64 людини, серед них — 56 пацієнтів та дитина.

Нагадаємо, у ніч на 28 лютого російський дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла пожежа в квартирі на сьомому поверсі. Постраждала 82-річна жінка, яку довелося госпіталізувати. Також горіли гараж і відкрита територія.