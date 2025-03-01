Ракурсhttps://racurs.ua/
Стармер и Зеленский встретятся сегодня на Даунинг-стрит
Стармер и Зеленский встретятся в субботу на Даунинг-стритhttps://racurs.ua/n204445-starmer-i-zelenskiy-vstretyatsya-v-subbotu-na-dauning-strit.htmlРакурс
Стармер і Зеленський зустрінуться сьогодні, 1 березня, у резиденції британського премє'р-міністра на Даунінг-стріт.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч у резиденції на Даунінг-стріт, — пише The Guardian.
Літак із Зеленським, який вилетів зі США, у суботу приземлився в аеропорту Лондон-Станстед, повідомляє Reuters.
Завтра, 2 березня, на Даунінг-стріт відбудеться зустріч європейських лідерів, на якій вони обговорять безпекові питання. Вона відбудеться після провалу візиту українського президента до США.