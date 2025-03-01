Стармер і Зеленський зустрінуться у суботу на Даунінг-стріт

Стармер і Зеленський зустрінуться сьогодні на Даунінг-стріт

https://racurs.ua/ua/n204445-starmer-i-zelenskyy-zustrinutsya-u-subotu-na-dauning-strit.html

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Стармер і Зеленський зустрінуться сьогодні, 1 березня, у резиденції британського премє'р-міністра на Даунінг-стріт.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч у резиденції на Даунінг-стріт, — пише The Guardian.