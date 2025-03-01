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Ракурс
Стармер і Зеленський зустрінуться сьогодні на Даунінг-стріт

Стармер і Зеленський зустрінуться у суботу на Даунінг-стріт

1 бер 2025, 15:20
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Стармер і Зеленський зустрінуться сьогодні, 1 березня, у резиденції британського премє'р-міністра на Даунінг-стріт.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський проведуть зустріч у резиденції на Даунінг-стріт, — пише The Guardian.

Літак із Зеленським, який вилетів зі США, у суботу приземлився в аеропорту Лондон-Станстед, повідомляє Reuters.

Завтра, 2 березня, на Даунінг-стріт відбудеться зустріч європейських лідерів, на якій вони обговорять безпекові питання. Вона відбудеться після провалу візиту українського президента до США.

Джерело: Ракурс


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