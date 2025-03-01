Советник Трампа рассказал, что произошло после спора между Трампом, Венсом и Зеленским в Овальном кабинете

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Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що після суперечки перед медіа «Зеленський продовжував сперечатися», тому держсекретар США Марко Рубіо та інші чиновники порадили Дональду Трампу припинити розмову з Володимиром Зеленським і попросили його покинути Білий дім.

Про це Волц сказав в інтерв’ю Fox News.

У коментарі Breitbart News Волц заявив:

Ми чітко дали зрозуміти, що переговори, які могли б стати фантастичним днем для них і для країни, закінчилися, і що настав час йти.

Він розповів у суботу телеканалу Fox News, що сталося напередодні у Білому домі після того, як преса вийшла з Овального кабінету і зустріч між президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом закінчилася гарячою суперечкою у прямому ефірі телеканалів.

Волц сказав, що після того, як преса вийшла, держсекретар Рубіо та інші високопосадовці тоді порадили президенту Трампу припинити переговори з президентом Зеленським.

Він також заперечив припущення деяких критиків Трампа, що вони з Ді Венсом спеціально влаштували таку словесну «засідку» на Зеленського.