Зеленский и лидеры Европы на саммите в Лондоне. Фото: Reuters

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Ракурс

Саміт лідерів Європи відбудеться у Великій Британії у неділю, 2 березня.

Саміт під назвою «Забезпечення нашого майбутнього» відвідає близько десятка європейських лідерів. Український президент Володимир Зеленський та низка лідерів Європи уже перебувають у Лондоні. Главу України в Ланкастер-Гаусі зустрів британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Про це повідомили The Guardian та Reuters.

Всього запрошено близько 20 світових лідерів. Вже прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.

На саміті в Лондоні сьогодні обговорюватися посилення позицій України, включаючи продовження військової підтримки, посилення економічного тиску на рф, а також досягнення справедливого миру та розробку потужних гарантій безпеки для України.

Тим часом поруч із Ланкастер-хаус проходить акція на підтримку України.

Наразі Лондонський саміт з питань України вже розпочався.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція розроблять план щодо припинення бойових дій в Україні із забезпеченням гарантій безпеки. Потім цей документ представлять президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.