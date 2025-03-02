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Британія і Франція розроблять план щодо України. Фото: AFP
Британія і Франція розроблять план щодо України — документ представлять Трампуhttps://racurs.ua/ua/n204470-brytaniya-i-franciya-rozroblyat-plan-schodo-ukrayiny-dokument-predstavlyat-trampu.htmlРакурс
Планом щодо припинення бойових дій в Україні із забезпеченням гарантій безпеки розроблять Велика Британія та Франція.
До коаліції, яка працюватиме з Україною над цим планом, буде залучена не вся Європа, а лише Британія, Франція та, ймовірно, ще «одна чи дві інші країни». Очолять «коаліцію волі», щоб забезпечити гарантії безпеки для України, Лондон та Париж. Про це британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив в інтерв’ю BBC.
За його словами, цей узгоджений план буде представлено президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.
Я думаю, що ми зробили крок у правильному напрямку, — заявив Стармер і додав, що головною метою Європи є встановлення тривалого миру в Україні.
Прем'єр Великої Британії назвав три фактори, які можуть забезпечити довгостроковий мир в Україні:
- «захисний механізм США»,
- гарантії безпеки країн Європи
- сильна Україна з оборонними можливостями, щоб протистояти агресії рф.
Також Стармер прокоментував сварку президента України Володимира Зеленського та глави США Дональда Трампа у Білому домі, наголосивши, що «таке вочевидь ніхто не хоче бачити».
Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський 1 березня зустрілися у Лондоні. Глава британського уряду наголосив, що «ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки це може знадобитися».
Джерела: BBC