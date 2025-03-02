Британия и Франция разработают план по Украине. Фото: AFP

https://racurs.ua/n204470-britaniya-i-franciya-razrabotaut-plan-po-ukraine-dokument-predstavyat-trampu.html

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Планом щодо припинення бойових дій в Україні із забезпеченням гарантій безпеки розроблять Велика Британія та Франція.

До коаліції, яка працюватиме з Україною над цим планом, буде залучена не вся Європа, а лише Британія, Франція та, ймовірно, ще «одна чи дві інші країни». Очолять «коаліцію волі», щоб забезпечити гарантії безпеки для України, Лондон та Париж. Про це британський прем'єр-міністр Кір Стармер заявив в інтерв’ю BBC.

За його словами, цей узгоджений план буде представлено президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу.

Я думаю, що ми зробили крок у правильному напрямку, — заявив Стармер і додав, що головною метою Європи є встановлення тривалого миру в Україні.

Прем'єр Великої Британії назвав три фактори, які можуть забезпечити довгостроковий мир в Україні:

«захисний механізм США»,

гарантії безпеки країн Європи

сильна Україна з оборонними можливостями, щоб протистояти агресії рф.

Також Стармер прокоментував сварку президента України Володимира Зеленського та глави США Дональда Трампа у Білому домі, наголосивши, що «таке вочевидь ніхто не хоче бачити».

Нагадаємо, прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський 1 березня зустрілися у Лондоні. Глава британського уряду наголосив, що «ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки це може знадобитися».

Джерела: BBC