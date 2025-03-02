Советник президента США Майк Уолтц. Фото:

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Білий дім заявив про необхідність лідера України, з яким можна «укладати угоди».

В адміністрації президента Сполучних Штатів Америки вважають, що Україні потрібен лідер, який зможе знайти спільну мову з Вашингтоном і Москвою, щоб припинити війну. Про це радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волтц заявив в ефірі СNN.

І якщо стане очевидним, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розходяться з тим, щоб припинити бойові дії в його країні, то я думаю, що ми матимемо справжню проблему. Як ця війна буде виглядати через рік? Терпіння американського народу продовжувати надавати мільярди, мільярди і мільярди без кінця і краю не безмежне. І ми також дали це зрозуміти президенту Зеленському наприкінці цієї зустрічі, — зазначив він.

Також Волц додав, що Україна може піти на територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки.

А державний секретар США Марко Рубіо тим часом звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що той нібито не дає шансу дипломатії. Коли віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс наголосив на важливості дипломатії, Зеленський втрутився, тим самим нібито кидаючи виклик його заявам.

Чи можемо ми посадити їх за стіл переговорів? Це наша мета. Не робіть нічого, щоб це зірвати. І це те, що, на жаль, робив Зеленський — він знаходив кожну можливість, щоб спробувати пояснити по-українськи кожне питання. Потім він протистоїть віце-президенту, — наводить його слова ABC News.

Рубіо наголосив, що спочатку необхідно встановити мир, а потім вже говорити про гарантії безпеки для України. І додав, що Трамп і його команда відновлять діалог з українськими офіційними особами, «коли вони будуть готові до миру».

Нагадаємо, 28 лютого під час зустрічі президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом в Білому домі виникла суперечка щодо російсько-української війни. Дійшло до того, що лідери двох країн розмовляли на підвищених тонах. Трамп вирішив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім.

Джерело: СNN, ABC News