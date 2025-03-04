Неизвестные БпЛА ударили по НПЗ. Фото:

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Ракурс

Нафтопереробний завод у Сизрані Самарської області рф був атакований невідомими БпЛА.

У ніч проти вівторка, 4 березня, після серії вибухів у районі НПЗ почалася пожежа. Російська система протиповітряної оборони нібито збила кілька повітряних цілей. Про це повідомили російські Telegram-канали.

Наразі офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає. Традиційно російська диктатура намагається замовчувати інформацію про влучання та руйнування своєї інфраструктури.

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у Telegramпідтвердив атаку на нафтопереробний завод у Сизрані і заявив, що це підприємство має потужність переробки 8,9 млн т нафти на рік. НПЗ виготовляє паливо, авіаційний гас і бітум. У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5 і переробляє нафту із Західного Сибіру і Самарської області.

Нагадаємо, у ніч на 3 березня безпілотники атакували у росії Уфимський нафтопереробний комплекс, який є одним із найбільших у рф. Потужність підприємства становить близько 20 млн т нафти на рік. На території НПЗ прогриміли потужні вибухи, після яких спалахнула пожежа.