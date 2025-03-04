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Ракурс
Совет ЕС обсудит создание трибунала для путина

Совет ЕС обсудит создание трибунала для путина

4 мар 2025, 15:46
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7 березня Рада ЄС обговорить створення трибуналу для мосоквського воєнного злочинця владіміра путіна.

Однією з тем на засіданні Ради ЄС з питань юстиції буде обговорення стану справ у боротьбі з воєнними злочинами росії в Україні та притягненні винних до відповідальності, повідомив «Європейській правді» високопосадовець ЄС.

За його словами, новим у цьому питанні є не лише поточний геополітичний контекст, а й той факт, що так звана основна група нещодавно в Брюсселі завершила роботу над створенням спеціального трибуналу, який розслідуватиме та притягатиме до відповідальності винних у злочинах, скоєних росією під час вторгнення в Україну.

Щоправда, у розмові з кореспондентом «ЄвроПравди», також на умовах анонімності, один з дипломатів ЄС повідомив, що жодного рішення щодо трибуналу від міністрів юстиції 7 березня очікувати не варто: метою обговорення є «звірити годинники» і окреслити плани майбутньої співпраці.

У Брюсселі 6 березня стартує саміт Євросоюзу.

Источник: Ракурс


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