7 березня Рада ЄС обговорить створення трибуналу для путіна

https://racurs.ua/ua/n204522-rada-ies-obgovoryt-stvorennya-trybunalu-dlya-putina.html

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7 березня Рада ЄС обговорить створення трибуналу для мосоквського воєнного злочинця владіміра путіна.

Однією з тем на засіданні Ради ЄС з питань юстиції буде обговорення стану справ у боротьбі з воєнними злочинами росії в Україні та притягненні винних до відповідальності, повідомив «Європейській правді» високопосадовець ЄС.

За його словами, новим у цьому питанні є не лише поточний геополітичний контекст, а й той факт, що так звана основна група нещодавно в Брюсселі завершила роботу над створенням спеціального трибуналу, який розслідуватиме та притягатиме до відповідальності винних у злочинах, скоєних росією під час вторгнення в Україну.

Щоправда, у розмові з кореспондентом «ЄвроПравди», також на умовах анонімності, один з дипломатів ЄС повідомив, що жодного рішення щодо трибуналу від міністрів юстиції 7 березня очікувати не варто: метою обговорення є «звірити годинники» і окреслити плани майбутньої співпраці.