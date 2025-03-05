Курское, Покровское, Торецкое и Лиманское направления - где штурмует армия рф

https://racurs.ua/n204543-kurskoe-pokrovskoe-toreckoe-i-limanskoe-napravleniya-gde-shturmuet-armiya-rf.html

Ракурс

Розпочалася 1106-та доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 108 бойових зіткнень.

Найбільше ворог атакував на Курському напрямку — минулої доби наші воїни відбили 30 атак противника. Ворог завдав 403 артилерійські обстріли, з них 15 — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 30 КАБ.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Нове, Новолюбівка, Ямполівка та Діброва.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак в районах Дачного та Торецька.

Сили оборони відкинули ворога біля Западного та Успенівки, повідомили у DeepState.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 17 атак агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка.

На Покровському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах населених пунктів Промінь та Горіхове, повідомили 5 березня в ОСУВ «Хортиця».

Противник докладав зусиль щоб витіснити наших захисників із займаних позицій з Лисівки та Котлиного. В напрямку Андріївки для доставки особового складу противник намагався застосувати авто та мототехніку.

В результаті вогневого ураження автотехінка була знищена, мототехніка повернулась у вихідний район. Атака ворога захлинулася, після нанесення вогневого ураження противник від подальшого переміщення відмовився, — наголошують в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, російські війська наступають на Покровськ з літа 2024 року. У грудні зʼявилися новини про те, що вони захопили село Шевченко — від нього до Покровська по прямій лише сім кілометрів. Згодом американський Інститут вивчення війни писав, що росіяни перерізали дві з трьох трас, що ведуть у місто.

Та з лютого 2025 року українські сили поступово відновлюють контроль над населеними пунктами біля Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне.

Що пишуть воєнкори

Військовий на псевдо «Мучной»:

Велико-Новоселівський напрямок. Основні бої проходять вздовж першої лінії оборони, фактично це пагорби між Вільним Полем та н. п Шевченко. Якщо противник прорубує своїми атаками цю ділянку, то після цього приступить до н. п Шевченко. Взявши це село, росіяни почнуть повзти до наступної лінії оборони. На західному фланзі від річки, противник не атакує, проте застосовує FPV-дрони, таким чином був знищений наш бронеавтомобіль. Далі після злагодженої підготовки, вони повинні додавити Дніпроенергію та вийти до Веселого. Таким чином противник буде докладати зусиль, щоб зайти у тил лінії оборони, яка йде після Шевченка. Плани тут вже скоординовані, все гранично зрозуміло, і тому вони готуються до більш масштабного наступу. Слід і нам приймати відповідні дії, щоб цього не допустити і, принаймні, зміцнити Новопавлівку, а за нею і Межове. Новопавлівський напрямок. Бої трохи зупинилися в районі Олексіївки, противник накопичує ресурси і вже після цього бої знову відновляться. Так само спостерігаються поодинокі вилазки окупантів у східній та північній частині Костянтинополя, наші козаки активно їх душать скидами, а піхота жорстко вступає у зустрічні бої, коли помічає рух. Також зараз зупинилися атаки на Багатир, тут теж чекаємо гостей які будуть намагатися контратакувати та не давати вийти з Костянтинополя по трасі у сусіднє село. В напрямку до Розливу теж гучно, загалом працює авіація та арта ворога, наступальних дій активно вони не проводять, напевно чекають коли будуть більше сприятливі погодні умови, тоді вже і техніку побачимо і велику купу піхоти.

Український військовий кореспондент Богдан Мирошников: