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Ракурс
На Житомирщине совершено поругание над могилами четырех павших военных, фото: Национальная полиция

Жителя Житомирщины подозревают в разграблении могил павших военных (ФОТО)

5 мар 2025, 20:13
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На Житомирщині 55-річного чоловіка підозрюють у здійсненні наруги над могилами чотирьох полеглих захисників України.

Про це повідомляють прес-служби поліції та прокуратури Житомирщини.

Мотивом цих злочинів є прагнення до незаконної матеріальної вигоди, отриманої від реалізації викрадених з могил цінностей, — розповіли у Житомирській обласній прокуратурі.

Зазначається, що відповідне розслідування правоохоронці розпочали наприкінці 2024 року — до них звернулася місцева жителька, яка помітила безлад на могилах двох своїх синів, котрі загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Вона виявила відсутність металевих флагштоків з прапорами України та десантно-штурмових військ ЗСУ.

Поліцейські встановили причетність до злочинів 55-річного односельця потерпілої. Чоловік раніше вже неодноразово був засуджений за майнові злочини та у 2017 році також вчинив подібні протиправні дії на цвинтарі, — розповіли у поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний причетний ще до двох крадіжок прапорів та металевих жердин з могил полеглих захисників на тому ж кладовищі.

Тож нині йому інкриміновано:

  • повторне вчинення наруги над могилами військовослужбовців, з корисливих та хуліганських мотивів (ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу),
  • крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу).

Матеріали скеровано до суду, обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

На Житомирщині здійснено наругу над могилами чотирьох полеглих військових, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


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