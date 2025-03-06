Франция готова предоставить Украине свои разведданные

Себастьен Лекорню, фото: «РБК»

https://racurs.ua/n204569-franciya-gotova-predostavit-ukraine-svoi-razveddannye.html

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Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна готова надати Україні розвіддані.

Про це повідомляє видання RFI.

Заява Лекорню пролунала на тлі повідомлень про припинення передачі розвіданих від США.

Наша розвідка є суверенною … з власними можливостями. Ми даємо українцям можливість скористатися цим. … У нас є розвідувальні ресурси, які ми використовуємо, щоб допомогти українцям, — заявив міністр в ефірі France Inter.

Коментуючи призупинку обміну розвідданими з Україною з боку Вашингтона, Лекорню зазначив, що для «наших британських друзів, які входять до розвідувальної спільноти разом зі Сполученими Штатами, це складніше».

Міністр додав, що президент Франції Еммануель Макрон попросив його прискорити передачу пакетів допомоги для України, «щоби компенсувати американську допомогу, яка більше не надходить».

Також відповідаючи на питання щодо збільшення оборонного бюджету Франції в умовах російської загрози в Європі, Лекорню зазначив, що французька армія «може досягти відповідного рівня боєздатності при близько 90 млрд євро на рік». Нинішній оборонний бюджет Франції становить 50,5 млрд євро на рік.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, стало відомо, що США перестали ділитися всією розвідінформацією з Україною.

Джерело: RFI, France Inter