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Последствия ДТП во Львовской области, фото: Нацполиция

Автобус столкнулся с грузовиком на Львовщине — один человек погиб, 16 пострадали (ФОТО)

6 мар 2025, 11:35
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На Львівщині на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Заклад Стрийського району автобус зіткнувся з вантажівкою. В результаті одна людина загинула, ще 16 — травмовано.

Подія сталася вчора, 5 березня, близько 18.00. Про це повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автобуса Еталон, яким керував 62-річний мешканець Стрийського району, та вантажівки DAF під керуванням 54-річного жителя Херсона, — вказано в повідомленні.

Внаслідок ДТП:

  • від отриманих травм водій автобуса загинув на місці події;
  • водій вантажівки та 15 пасажирів автобуса (дівчатка віком 1, 7, 10, і 17 років, десять жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік — усі жителі Стрийського району) — отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, — зазначили в поліції. — Правоохоронці встановлюють обставини події.

Наслідки ДТП на Львівщині, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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