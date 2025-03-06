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Рашисты снова ударили по энергообъекту в Одесской области
Пятый за две недели — россия снова повредила энергообъект ДТЭК в Одесской областиhttps://racurs.ua/n204567-pyatyy-za-dve-nedeli-rossiya-snova-povredila-energoobekt-dtek-v-odesskoy-oblasti.htmlРакурс
Російська атака пошкодила вже пʼятий енергообʼєкт ДТЕК за останні два тижні.
Про це сьогодні, 6 березня, вранці повідомила прес-служба компанії.
Зазначається, що електрики наразі працюють, щоб у першу чергу забезпечити світлом обʼєкти критичної інфраструктури та домівки там, де це технічно можливо зробити.
Пошкодження складні, на їх усунення потрібен час, — наголосили у компанії. — Дякуємо всім жителям Одещини за витримку, довіру та підтримку під час цих надзвичайних випробувань.
У Telegram-каналі Одеської ОВА повідомляється, що цієї ночі ворог знову масовано атакував безпілотниками Одеський район:
- під ударом була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок атаки постраждало двоє людей, один з яких госпіталізований;
- зруйновано приватний двоповерховий будинок та пошкоджено скління адміністративної будівлі;
- також є ураження енергетичного обʼєкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.