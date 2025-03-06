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Ракурс
Последствия российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге, скриншот видео

Волонтеры из США и Британии заселились в гостиницу в Кривом Роге перед ракетным ударом — Зеленский (ВИДЕО)

6 мар 2025, 10:40
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Рашисти вчора, 6 березня, ввечері завдали ракетного удару по п’ятиповерховому готелю у Кривому Розі.

Буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій — громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Про у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що волонтери вижили, оскільки встигли спуститися з номерів.

Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким, — додав він.

Зазначається, що також були поранені загалом понад 30 людей, їм надано необхідну допомогу.

Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя, — наголосив Зеленський.

Источник: Ракурс


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