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Последствия российского ракетного удара по гостинице в Кривом Роге, скриншот видео
Волонтеры из США и Британии заселились в гостиницу в Кривом Роге перед ракетным ударом — Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n204566-volontery-iz-ssha-i-britanii-zaselilis-v-gostinicu-v-krivom-roge-pered-raketnym-udarom-zelenskiy.htmlРакурс
Рашисти вчора, 6 березня, ввечері завдали ракетного удару по п’ятиповерховому готелю у Кривому Розі.
Буквально перед ударом у готель заселилися волонтери однієї з гуманітарних організацій — громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Про у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Зеленський зазначив, що волонтери вижили, оскільки встигли спуститися з номерів.
Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом. Мої співчуття рідним та близьким, — додав він.
Зазначається, що також були поранені загалом понад 30 людей, їм надано необхідну допомогу.
Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію для того, щоб зупинити цю війну й терор проти життя, — наголосив Зеленський.
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