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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 березня, завдали удару по об'єкту цивільної інфраструктури міста Суми.
Внаслідок влучання загинула людина. Про це повідомляють прес-служба ДСНС Сумщини та Сумської ОВА.
Зазначається, що атаку по Сумській громаді було здійснено трьома безпілотниками. Виникло загорання на площі близько 500 кв. м, було пошкоджено нежитлові приміщення та 20 автомобілів.
Наразі пожежу вже ліквідували.
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