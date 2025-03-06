Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

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У Кривому Розі зросла кількість жертв російського ракетного удару по готелю.

Про це сьогодні, 6 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На жаль, у реанімації помер чоловік, 43 роки. Стан був найважчий, лікарі всю ніч боролися за його життя, але травми були несумісні з життям, — розповів Вілкул.

Таким чином, кількість жертв російської ракетної атаки зросла до чотирьох.