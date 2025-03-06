Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Кривому Рогу, фото: ГСЧС

В Кривом Роге возросло количество жертв — в городе объявят день траура (ФОТО)

6 мар 2025, 09:28
999

У Кривому Розі зросла кількість жертв російського ракетного удару по готелю.

Про це сьогодні, 6 березня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

На жаль, у реанімації помер чоловік, 43 роки. Стан був найважчий, лікарі всю ніч боролися за його життя, але травми були несумісні з життям, — розповів Вілкул.

Таким чином, кількість жертв російської ракетної атаки зросла до чотирьох.

Завтра, 7 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за жертвами ворожої терористичної атаки, — зазначив Вілкул.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров